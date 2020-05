Code alle poste, “aprire l’ufficio di Voldomino“

Code agli uffici postali in centro di Luino, forse anche per via della chiusura di alcuni uffici “minori“ da parte di Poste italiane, che ha riaperto il 90% delle filiali fatta eccezione per una quindicina di sportelli, tra cui rientra anche quello di Voldomino, frazione di Luino.

In questi giorni si sono rilevati tempi di attesa anche importanti agli uffici di Luino città e la vicenda è finita ieri sera in consiglio comunale con un intervento del consigliere Pietro Agostinelli che chiedeva l’interessamento del sindaco affinché l’ufficio di Voldomino possa aprire almeno tre volte la settimana.

Pellicini ha fatto sapere nella sua risposta di aver già contattato Poste Italiane per chiedere l’apertura dell’ufficio di Luino, promettendo di impegnarsi anche per l’ufficio di Voldomino.

Poste Italiane nel frattempo ha reso noto che partire da oggi riprenderanno l’apertura su sei giorni settimanali gli uffici di: Arsago Seprio, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brenta, Busto Arsizio 5 in Via F. Meda 11, Cugliate Fabiasco, Cuvio, Gallarate 4 in Piazza Timavo 2, Ghirla, Grantola, Sacconago e Varese 5 in Via Dalmazia 63.