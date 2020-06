Luino, senso unico alternato in viale Dante

“Sollevamento di materiali edili con autogru in programma il giorno 9 giugno 2020“.

È questo il motivo della decisione di istituire il senso unico alternato a Luino in viale Dante per lavori di privati, in programma per il giorno 9 giugno.

Il provvedimento riguarderà il tratto di strada compreso tra il civico n. 39 ed il civico n. 43. Il senso unico alternato verrà gestito da movieri.

Recita l’ordinanza: «Le informazioni agli abitanti nella zona interessata dai lavori, le installazioni dei prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente ordinanza, gli sbarramenti, le delimitazioni e le deviazioni su itinerari alternativi, i segnali del limite di velocità, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell’incolumità dei pedoni, dovranno essere effettuati, a cura della ditta esecutrice dei lavori, in conformità alle norme

dell’art. 21 del D.Lgs.30.04.92 n. 285, del relativo Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. 16.09.96 n. 610 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 10 Luglio 2002 relativo al “Segnalamento dei Cantieri Stradali”».