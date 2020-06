Noi siamo Ispra: un video racconta il coraggio degli imprenditori

Un video per raccontare la determinazione di chi dopo l’emergenza è pronto a ricominciare.

Il Comitato imprenditori commercianti ispresi ha pubblicato un video realizzato da Rainbowhale in cui appaiono tutti i protagonisti delle realtà imprenditoriali di Ispra.

Proprio come è successo ad Angera (link all’articolo), anche Ispra ha deciso di celebrare in questo modo tutti coloro che con coraggio e amore per il lavoro hanno riaperto il proprio negozio, bar, bottega o ristorante nonostante tutte le difficoltà.