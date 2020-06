Osservatorio: porte aperte dal 5 luglio, su prenotazione

Dopo un lungo periodo in cui la ribalta nazionale era esclusivamente dominata dai numeri del contagio e continue e mutevoli previsioni del futuro, la natura ritrova finalmente la sua essenzialità, torna nella posizione che merita: il centro… ed insieme ritorna il Centro; la struttura di Tradate, immersa nelle foreste silvestri del Parco Pineta, riapre i suoi cancelli offrendovi molteplici esperienze ed opportunità di partecipazione. Si riparte domenica 5 luglio per una lunga estate insieme con il Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico al completo. In collaborazione con la Fondazione Osservatorio Astronomico “Messier13”. L’iniziativa è condotta e gestita dalla Cooperativa Sociale AstroNatura.

PARTECIPAZIONE GRATUITA – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ad accogliervi nuove possibilità di fruizione nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza dettate non solo da normative e regolamenti, ma soprattutto dal desiderio di tutelare operatori e fruitori. Il Sentiero Natura, breve tracciato di facile percorrenza, vi conduce alla scoperta dell’affascinante mondo naturale. Lungo il percorso si incontrano aree di interesse come lo stagno ed il prato delle farfalle. «I numerosi cartelli didattici di questo percorso saranno i primi ad essere interessati dalle nuove modalità di interazione. Qr-code collocati sui pannelli vi permetteranno di accedere, tramite il vostro smartphone, a tracce audio di approfondimento che sostituiranno ottimamente una visita guidata resa più complessa dal necessario distanziamento sociale – dichiara Mario Clerici, Presidente del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate -. Certo mancherà quel contatto umano con i nostri volontari, custodi 30annali del nostro territorio ed esperti di lunga data, ma proprio per farvi sentire meno la mancanza saranno loro a raccontarvi direttamente dai vostri device le curiosità ed i segreti del nostro ambiente naturale».

Non mancheranno approfondimenti astronomici imprescindibili vista la vocazione del luogo; la visita non riguarderà gli spazi al chiuso più angusti, ma non precluderà l’esperenzialità con contraddistingue il Centro Didattico; per l’occasione infatti sarà predisposta una postazione di osservazione diretta del sole all’aperto.

Se non vi basta eccovi anche:

Campo sperimentale di Orienteering

In occasione della Giornata Europea dei Parchi – Giornata della Custodia 2018, gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “G.Galilei” di Tradate coordinati dalla Coop. AstroNatura, hanno collocato nell’area del Centro Didattico dei paletti che richiamano la conformazione delle lanterne di Orienteering. I più piccoli che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina, possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento!

Sentiero F.A.T.A.

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro Didattico, offre quattro installazioni sugli elementi. Ad arricchire la passeggiata il PERCORSO DEL SISTEMA SOLARE con partenza dalla postazione del sole; un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo.

app ETERSIA QUEST – Armati di tecnomagia

Vieni a visitare il Parco Pineta – il cuore verde della Lombardia, ma prima scarica gratis l’App di Etersia Quest, percorri il sentiero F.A.T.A., e vivi un’avventura che, tra rompicapi e prove di abilità, ti porterà a confrontarti con il perfido Kaos. Ghiandalf ti coinvolgerà nel suo fantastico mondo popolato da stregoni … “Armati” di tecnomagia, fai crescere il tuo personaggio! L’app Etersia Quest, scaricabile dai principali distributori (Google Play ed Apple Store) è fruibile in loco; una novità irresistibile a cui tutti potranno accedere anche attraverso la rete wi-fi messa a disposizione dal Parco.

Rispettando qualche regola e con alcuni piccoli accorgimenti, tante sono le possibilità per soddisfare il vostro desiderio di natura e la vostra curiosità.

Cosa fare per partecipare?

1. Effettua la prenotazione on-line tramite il portale eventbrite.it (raggiungibile anche dalla pagina face book del Parco) scegliendo l’orario di ingresso che preferisci tra quelli disponibili. La prenotazione è obbligatoria e consigliata per singolo nucleo familiare. L’ingresso è contingentato e gestito attraverso la disponibilità di un numero limitato di biglietti per fascia oraria; occhio quindi all’orario riportato sul tuo biglietto!

2. Attendi l’email di conferma, scarica i biglietti, stampa la prima pagina e sottoscrivi le clausole di partecipazione riportate nel box “informazioni evento”.

3. Presentati all’ingresso pochi minuti prima dell’orario indicato sul biglietto e consegna lo stesso biglietto firmato all’accoglienza.

4. Le regole per una fruizione sicura sono le ormai consuete: distanze di sicurezza, mascherina e igienizzazione frequente delle mani. Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

Cosa portare con sé?

1. Un biglietto firmato per ogni prenotazione

2. Mascherina

3. Una penna

4. Uno smarphone con batteria carica. Prima di raggiungere la struttura consigliamo di scaricare una qualsiasi applicazione per la lettura di qr code.

Come raggiungerci.

Invitiamo tutti i visitatori a lasciare l’auto presso l’Area di Sosta di via ai Ronchi

e raggiungere il Centro Didattico Scientifico a piedi: sono solo 500 mt, percorribili anche con passeggino, contribuirete così al minor inquinamento atmosferico e ci guadagnerete in salute!

«L’aria che in questo periodo proviene dal nostro territorio porta con sé desiderio di natura, di spazi ampi ed area aperta – conclude Mario Clerici, Presidente del Parco Pineta -. Le Aree Protette sono ancor di più al centro dei desideri nei nostri cittadini e rappresentano ora più che mai la risposta ad un bisogno. La riapertura del Centro Didattico, che accoglie ogni anno migliaia di visitatori, è un passo indispensabile che sarà presto accompagnato nel suo cammino dal altre importanti azioni».