Panza: «Sì alla movida ma evitiamo gli assembramenti»

«Evitiamo gli assembramenti» Patrick Panza presidente del Gruppo, Artigiani, Commercianti e Terziario Avanzato di Sesto Calende, lancia un appello alla movida del Ticino per evitare che i bar del lungofiume chiudano a causa del mancato rispetto delle normative di sicurezza.

Un messaggio rivolto, più che ai gestori, definiti da Panza “persone attente e scrupolose”, ai consumatori, soprattutto i più giovani, che nelle in questo primo mese di “fase2”, complice anche il clima primaverile di maggio, non sempre hanno rispettato le regole post emergenza covid, talvolta generando anche situazioni di “degrado”.

«È stato fatto un lavoro immenso per far riaprire i bar – spiega Panza – con la possibilità di ampliare i plateatici e nel rispetto delle normative di sicurezza. Il rischio però è di richiudere dopo tanti sacrifici. Se volete bene ai titolari dei bar e dei ristoranti, frequentateli con responsabilità».

A partire infatti dallo scorso fine settimana per il centro di Sesto Calende è possibile trovare diverse locandine che invitano a usare il buon senso per far ripartire la città. «Inoltre – aggiunge Panza – saranno presenti Carabinieri e Polizia Locale per ricordare alle persone il distanziamento interpersonale e di utilizzare le mascherine. Non buttiamo via questo grande lavoro, usiamo il buon senso: i gestori delle attività vi ringrazieranno».