Pc gaming portatile: quali caratteristiche sono indispensabili

Quali sono le caratteristiche da valutare per l’acquisto di un pc portatile che dovrà essere usato per giocare ai videogame? Ne parliamo con due ragazzi che hanno fatto della loro passione per i videogiochi un business: Hunter e Radja91 di OSGaming.IT, ecco i loro consigli…

Quali aspetti è necessario prendere in esame quando si valuta l’acquisto di un PC per il gaming?

La Ram è di sicuro uno degli aspetti più importanti per fare in modo che il gioco giri, a maggior ragione sui computer portatili. La soglia minima è pari a 8 giga, ma va detto che questa quantità di memoria potrebbe non essere sufficiente per diversi giochi. Per questo motivo è preferibile propendere per modelli con una Ram non inferiore ai 16 giga . Sono da evitare i portatili con Ram DDR3, ritenute obsolete, mentre vanno preferite le Ram di tipo DDR4.

Per quel che riguarda il processore, invece, come ci si deve approcciare alla scelta?

Prima di tutto è necessario tenere conto del fatto che sui computer portatili non si può ottenere la stessa potenza che viene garantita dai pc gaming fissi, a meno che non si rivolga l’attenzione su notebook molto costosi . Il processore deve essere Intel, un marchio che è una garanzia di affidabilità. Va ricordato che i processori dei portatili non sono gli stessi dei computer fissi. Gli Intel Core i3 e gli Intel Premium non sono ideali per giocare, mentre la potenza assicurata dagli i5, e ovviamente dagli i7, è più che sufficiente per consentire a qualunque gioco di funzionare.

E per lo schermo che cosa è necessario verificare?

Ovviamente non si hanno le stesse prestazioni dei monitor dei computer fissi , a meno che questi non vengano collegati come monitor esterni. Al di là delle dimensioni, è auspicabile che lo schermo integrato all’interno del portatile vanti una risoluzione soddisfacente, tale da consentire di giocare senza problemi a qualsiasi titolo. La diagonale non dovrebbe essere inferiore ai 15 pollici, mentre la risoluzione minima è la FullHD, da 1920 x 1080 pixel. Certo, poi è necessario pensare anche alla scheda video; in caso contrario i giochi che necessitano di alte risoluzioni rischiano rallentamenti o di funzionare a scatti. La serie NVIDIA GTX è il punto di riferimento a cui affidarsi, mentre non vanno bene la serie NVIDIA GT e quelle inferiori, che assicurano una potenza di gioco non sufficiente. È utile sapere che sui portatili le schede video non possono essere sostituite, per esempio in occasione di un aggiornamento hardware, in quanto si tratta di normali chip saldati sulla scheda madre.

Ci sono altri elementi su cui riflettere prima di acquistare il pc gaming portatile?

Per un pc gaming è fondamentale la connettività, in quanto ci può essere la necessità di collegare diverse periferiche . Occorrono non meno di 3 porte USB 3.0 e, ovviamente, la connessione Wifi, preferibilmente Dual Band. Ancora, non dovrebbero mancare l’uscita HDMI e la connessione Bluetooth necessaria per i controlli senza fili. Il lettore DVD non è sempre presente, e non di rado è rimpiazzato da un disco supplementare con un caddy ad hoc. Infine, c’è da pensare alla memoria interna: la quantità di spazio a disposizione deve essere molto alta, considerati i salvataggi quotidiani. In più, servono prestazioni ottimali in scrittura e in lettura: ecco spiegato il motivo per il quale il disco meccanico che conserva i dati dovrebbe essere abbinato a un SSD principale , che permette di avviare il sistema operativo e i programmi.

OSGaming è un e-commerce pensato da gamers: a crearlo sono stati Hunter e Radja91, due veri appassionati di pc gaming. Grazie al loro amore verso il mondo dei videogiochi hanno avuto modo di prendere parte a tutti gli eventi più importanti in questo campo, tra i quali il Comix di Lucca e la Gaming Week di Milano. Inoltre, i due gamers partecipano a ogni esperienza live disponibile così da cogliere l’opportunità di testare i prodotti e i componenti più recenti che vengono messi sul mercato.