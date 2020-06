Pillole d’Europa e saluti online per gli studenti del Dalla Chiesa

Per la maggior parte degli studenti l’ultimo giorno di scuola ha sempre avuto un sapore “agrodolce”, sapore che però quest’anno è stato innegabilmente guastato dall’impossibilità di vedersi e salutarsi di persona, soprattutto per i maturandi, le cui strade si separeranno dopo i tanti anni trascorsi insieme tra i banchi.

Per rendere ad ogni modo speciale l’ultimo giorno di scuola, a Sesto Calende i ragazzi del Liceo delle scienze umane a indirizzo economico-sociale del Dalla Chiesa hanno riservato una piacevole sorpresa ai docenti nel corso dell’ultima trasmissione del “Dalla Chiesa Channel”, il canale media che dal 25 marzo ha ospitato le tante iniziative organizzate a distanza da professori e alunni.

La distanza non ha impedito un ultimo “regalo” da parte della 5BS come segno di affetto e ringraziamento ai professori e alla dirigente Elisabetta Rossi: un video in cui tutta la classe saluta e ricorda i cinque anni passati nell’istituto sestese.

Ieri, mercoledì 10 giugno, i ragazzi della 5BS sono stati infatti i protagonisti dell’ultimo incontro in streaming organizzato dalla scuola. Un’occasione per incontrarsi tutti, un’ultima volta online, prima degli esami di maturità e presentare il progetto a cui si sono dedicati grazie al coordinamento alla professoressa Antonella Colucci: una serie di “pillole sull’Europa”, ovvero cinque brevi video su “tutto quello che avresti voluto sapere sull’UE e non hai mai avuto il tempo di approfondire”.

Dal “Piano Spinelli” al Manifesto di Ventotene, dal Tratto di Maastricht alla Brexit, passando per Mes e Corona-bond, quello degli studenti del Dalla Chiesa è stato un approfondimento a 360 gradi.

«La volontà dei ragazzi – spiega la professoressa Colucci – era quella di creare un lavoro utile per fare chiarezza riguardo ai complessi temi europei, temi che fanno parte della nostra vita e che non possono essere ignorati. Purtroppo, – conclude la docente – in questi giorni il loro stato d’animo ha risentito dell’emergenza coronavirus che di fatto ha li privati della possibilità di poter avere una maturità “normale” e soprattutto, di salutarsi di persona dopo il cammino che è stato fatto insieme. A loro il nostro grande “in bocca al lupo”».

(In fondo all’articolo il video dei saluti e la prima pillola dedicata alla storia dell’UE)