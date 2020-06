Riapre il Museo di Arte Religiosa

Il Museo d’Arte Religiosa “p. A. Mozzetti” di Oleggio (Novara) riapre domenica 28 giugno 2020, dalle 15.00 alle 17.00, esclusivamente su prenotazione. In occasione dell’avvicinarsi della festa patronale i volontari hanno pensato di esporre una croce astile databile tra la fine del XVI e l’inizio del XVII, testimonianza dell’antica intitolazione della chiesa parrocchiale. La visita si può prenotare scrivendo un’ e-mail: mar.oleggio@gmail.com oppure contattandoci ai seguenti numeri: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 3201148019, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 3491537792 sabato 9-12.00/14-17,00 e domenica 9-12.00 3473614587. Si avvisano i visitatori che per accedere in chiesa e successivamente in Museo bisogna essere muniti di mascherina; prima di entrare, se non si indossano i guanti, bisogna igienizzare le mani con il gel igienizzante da noi fornito e in museo sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza, ulteriori norme verranno indicate al momento della prenotazione.

Il museo in questi mesi di lockdown non si è mai fermato sono tante le iniziative di cui è stato protagonista. Innanzitutto i volontari hanno creato un sito internet https://maroleggio.wordpress.com/. Quasi ogni giorno sui social del museo (Facebook e Instagram @mar.oleggio) venivano pubblicati contenuti riguardanti le collezioni museali accompagnati dall’ hashtag #museichiusimuseiaperti creato dal Museo Tattile di Varese. Inoltre i volontari hanno creato anche il canale YouTube in cui sono stati caricati dei video su alcune opere del Museo. Anche i più piccoli non sono stati dimenticati, sul sito è stata riservata una pagina dedicata a delle attività educative pensate apposta per loro. Grazie alla piattaforma Sharryland (https://www.sharry.land/) si sono mappati alcuni luoghi collegati con il museo per favorire il turismo anche nella nostra piccola cittadina. Inoltre sono stati creati alcuni giochi con alcune opere delle collezioni museali proprio per evitare di far dimenticare il Museo grazie alla campagna Save The Culture ideata da Heritage srl insieme al Museo Tattile di Varese (https://savetheculture.it/). Molte visualizzazioni ha avuto anche la diretta Facebook dalla pagina della Provincia di Novara in occasione dell’iniziativa “La Cultura Non Si Ferma”; successivamente il Museo ha partecipato alla Museum Week un’iniziativa dedicata ai musei a livello internazionale e alla Giornata Internazionale dei Musei quest’anno dedicata all’accessibilità organizzata dall’ICOM (International Council of Museums). L’ultima iniziativa in ordine di tempo è stata “La lunga notte delle chiese”, tenutasi il 5 giugno 2020, a cui il museo ha partecipato con un video sulla bellezza nelle immagini mariane. Ricordiamo che non sarà presente in Museo il baldacchino processionale del Santissimo Sacramento, un manufatto molto pregevole in seta e argento, attualmente in restauro presso il Laboratorio di restauro tessili antichi “Mater Ecclesiae” dell’isola di San Giulio di Orta.

Inoltre sempre il 28 giugno 2020 una delle opere conservate in museo, precisamente nella confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano, sarà presente in un video intitolato “Artisti del legno” curato dalla professoressa Susanna Borlandelli in occasione della rassegna “Verbano Barocco”. Il video sarà trasmesso alle ore 17.30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Rete Museale Alto Verbano.