Rinvio ed esenzione dalle tasse, ecco le misure post-Covid a Lonate Pozzolo

Rinvio dell’Imu, esonero della tassa di occupazione del suolo pubblico, proroga delle rate della Tari: sono le misure varate dall’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo, in questa fase in cui si esce dall’emergenza Covid ma si fa i conti con le difficoltà della ripartenza e con la crisi.

Misure “per dare un po’ di respiro alle famiglie e alle attività commerciali ed imprenditoriali”, dicono dal municipio.

La prima misura riguarda la nuova IMU. “Le disposizioni nazionali in vigore, infatti, prevedono il pagamento dell’imposta in due rate, 16 giugno e 16 dicembre. La nostra Amministrazione consentirà a tutti i contribuenti, sia persone fisiche che partite IVA, in difficoltà economica, di versare l’acconto IMU entro il 31 ottobre 2020 senza l’applicazione di interessi e sanzioni. Tale situazione di necessità deve essere attestata dalla presentazione, entro il prossimo 31 ottobre, di un modulo predisposto dal Comune e reperibile sul sito del nostro Comune“.

La seconda misura riguarda la tassa di occupazione del suolo pubblico, la Tosap: “verrà, infatti, applicato l’esonero per bar, ristoranti e locali pubblici in genere della relativa imposta di occupazione suolo pubblico sino al prossimo 31 dicembre 2020. Questa iniziativa sarà in vigore anche per i nuovi richiedenti”. Va ricordato che l’uso di spazi esterni è una esigenza divenuta fondamentale per i locali pubblici, per assicurare il distanziamento sociale.

Ci sono infine agevolazioni anche per quanto riguarda la Tari, la tariffa sui rifiuti, che vedrà una proroga del pagamento della prima rata 2020 dal 30 settembre al 30 novembre 2020 e il conseguente slittamento della terza rata a marzo 2021. “Inoltre per le utenze non domestiche, obbligate alla chiusura dai decreti governativi, verrà applicato uno sconto relativamente alla quota variabile della tariffa per il periodo di chiusura delle attività”.