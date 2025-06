Anziano ciclista cade, attivati soccorsi in codice rosso a Lonate Pozzolo

Intervento d’emergenza questa mattina, venerdì, lungo un tratto della SS527, nel territorio di Lonate Pozzolo, dove un anziano ciclista è stato vittima di una caduta autonoma dalla propria bicicletta, presumibilmente a causa di un malore improvviso.

L’allarme è scattato poco prima delle 7 e sul posto si sono immediatamente attivati i soccorsi coordinati dalla centrale operativa 118 che ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa in codice rosso e un mezzo di soccorso avanzato. In supporto è stato allertato anche l’elisoccorso da Bergamo, poi rientrato con missione conclusa sul posto.

Il ferito è stato stabilizzato e successivamente trasportato all’ospedale di Busto Arsizio. Al momento non sono note con certezza le sue condizioni, ma l’intervento in codice rosso lascia intendere una situazione delicata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, che al momento non risulta aver coinvolto altri veicoli.