Valtellina Summer League: Openjobmetis – Trieste in campo: 80-47 al 30′
Le due squadre si affrontano a Sondrio dalle ore 18: aggiornamenti al termine di ogni periodo di gioco
Terzo test precampionato per la Openjobmetis Varese che al PalaScieghi-Pini di Sondrio affronta dalle ore 18 di sabato 5 settembre la Pallacanestro Trieste degli ex Ross, McDermott e Ruzzier. La partita è inserita nell’ambito della Valtellina Summer League. Aggiornamenti su punteggio e andamento della gara in questo articolo al termine di ogni periodo.
II QUARTO – Un decollo di Renfro (assist Alviti) e una tripla di Ross accendono il secondo “set”: Trieste rosicchia, Nikolic e Della Valle l’allontanano con le triple del +11. Alla giostra si aggiunge Ikangi mentre Kastritis dà tanto spazio anche a Kangur che segna in contropiede il 37-25. Trieste, giocoforza, deve mettersi a zona e allora anche Duke colpisce dall’arco: al 16′ è 42-25. Ancora zona e ancora triple: Della Valle e Alviti che si sblocca. Trieste trova qualcosa con gli assist di Ruzzier ma ADV valica il +20 al 18′. Prima della sirena canestro del baby Risi in entrata per il 57-34.
Della Valle 14, Nikolic 7, Hale, Renfro e Ikangi 6.
I QUARTO – Una clamorosa schiacciata di Renfro è il primo squillo della partita biancorossa mentre McDermott (due triple) infilza la difesa varesina. Hale, beffato dal ferro dalla lunga, decide di produrre in entrata ma Varese non breakka. Dopo 3.46 di gioco ecco l’esordio di Della Valle che al primo pallone buono segna in entrata (14-11). Chi non ingrana è Kamagate – errore da sotto e palla persa – almeno fino all’assist di ADV che lo manda a schiacciare. Varese però va in bonus subito e Trieste sfrutta i liberi per tornare in parità (16-16). Ikangi punge da fuori, Della Valle lo imita e Taccetti chiama timeout. Poi solo errori per 2′ e punteggio sul 24-16 al 10′.
Hale 6, Della Valle 5, Nikolic 4 – Da 2: 7-13; da 3: 2-8.
IL QUINTETTO – McDowell-White, Hale, Alviti, Nikolic, Renfro. Della Valle e Duke si sono regolarmente riscaldati.
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