Sculture di carta tra forme e luci

La didattica museale del MA*GA propone ai bambini un nuovo laboratorio creativo di Lab Inside, questa volta per imparare a costruire delle piccole sculture… con la carta!

La carta, sì, avete letto bene e non è una provocazione: si tratta di un materiale forse poco usuale in scultura ma la carta “si può piegare, strappare, accartocciare, arrotolare, intrecciare, tagliare e incastrare”. Tante lavorazioni che permettono ai piccoli artisti in erba di sperimentare la relazione con lo spazio e la luce. In una combinazione infinita di forme, tecniche e intrecci.

Sul sito del museo è possibile scaricare il pdf che spiega passo dopo passo come realizzare la propria scultura partendo da matita, righello, forbici e cartoncini colorati.

Una volta realizzata la propria scultura è possibile fotografarla e inviare lo scatto migliore al museo: sarà pubblicato sulle pagine social del MA*GA.