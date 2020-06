Si dimette Angela Menin. Buzzi: “Continuerà a sostenere la maggioranza”

Si è dimessa dalla giunta Angela Menin, assessore al bilancio a Sesto Calende. Le dimissioni sono state consegnate al sindaco Giovanni Buzzi, che tiene per ora la delega ad interim.

«Motivi strettamente personali, non c’è nessun problema politico» spiega il sindaco. Problemi a conciliare vita famigliare, lavoro e impegno politico, «la comprendo perché del resto anche io avevo dovuto fare la stessa scelta per ragioni di lavoro in passato» (quando era assessore con Marco Colombo).

Ad un anno dalle elezioni, è il primo cambio di assetto della giunta che amministra Sesto Calende. Cambio in giunta, ma non nella maggioranza, assicura Buzzi: «Angela resta consigliere comunale (di Forza Italia, ndr) e sosterrà la maggioranza. Anzi: era preoccupata che questa scelta, necessaria, creasse problemi dal punto di vista dell’immagine, ma non è così. Ringrazio Angela per il lavoro fatto in questi anni, già dal secondo mandato Colombo. Anche quest’anno bbiamo comunque fatto un bilancio importante anche quest’anno, purtroppo proprio alla vigilia del Covid».

Da questo punto di vista anche Sesto dovrà passare per una variazione di bilancio che rifletta nuove esigenze e priorità emerse in questo periodo. «Proprio stamane io e il ragioniere capo ci siamo confrontati con Angela sul tema, per un chiarimento su un punto: lei è sempre disponibile» continua Buzzi.

La carica, come detto, resta per ora ad interim al sindaco. In attesa di un «ragionamento con la coalizione» per capire chi prenderà il posto di Menin. Che era uno dei due assessori di Forza Italia.

«Ringraziamo Angela Menin per il prezioso lavoro svolto come assessore» dice l’ex sindaco Marco Colombo, capogruppo oggi della Lega delle Libertà che riunisce il centrodestra sestese. «Continuerà a dare il suo contributo all’interno del gruppo consiliare. Conosciamo tutti la generosità di Angela, si era accollata tante responsabilità sulle sue spalle: lo zaino si era fatto pesante e si è concertato di consentirle di alleggerirlo».