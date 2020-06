Somma Lombardo, partono i centri estivi

«È iniziato un graduale ritorno alla normalità ed è quindi importante organizzare queste iniziative che consentono ai nostri ragazzi e ai loro genitori di passare un’estate in serenità», il sindaco Stefano Bellaria di Somma Lombardo affronta così il tema dei centri estivi.

«Ricordo a tutti che è attivo il bonus Inps per i centri estivi dal valore massimo di 1200 euro per ogni nucleo famigliare», riservato alle famiglie con bambini fino ai dodici anni d’età o «di età superiore nel caso di famiglie con figli che presentino disabilità». Il bonus è riservato a chi non usufruisce per il momento della cassa integrazione o «non sta utilizzando il congedo parentale».

I CENTRI ESTIVI

Lunedì 29 giugno partirà il centro estivo per la scuola dell’infanzia, che si concluderà venerdì 31 luglio. Quanto ai bambini e alle bambine della scuola primaria, potranno iniziare il centro lunedì 22 giugno fino al 31 luglio.

«Siamo in attesa delle ultime linee guida – continua Bellaria – di poter attivare anche il centro per i bimbi da 0 a 3 anni. Appena avremo delle indicazioni puntuali le comunicheremo».

Sono stati attivati anche altri centri estivi, come spiega il sindaco: «In questo periodo è in atto un’alleanza educativa: sono anche altri attori che hanno attivato i centri estivi per avere un’offerta complessiva e importante all’interno della città». Due centri estivi partiranno lunedì 15 giugno, uno è organizzato dalla Sommese Asd 1920 e da Volandia: «Ringraziamo queste realtà perché si sono rese disponibili a fornire un servizio importante per la collettività».

GLI ORATORI ESTIVI

Quanto agli oratori, Bellaria spiega che è in atto «un confronto importante», oltre a quello con la Polisportiva. «A breve daremo informazioni se si attiveranno anche quei centri», conclude il primo cittadino.