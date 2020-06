“Thanks”, il film del varesino Di Luca sbarca su Netflix

Il film “Thanks” da lunedì 15 giugno sarà su Netflix. La pellicola che vede la regia di Gabriele Di Luca, nato e cresciuto a Cazzago Brabbia, da settimana prossima sarà disponibile sulla piattaforma internazionale.

Una bella occasione per una pellicola nata fuori dai circuiti tradizionali ma che ha tutte le caratteristiche per essere apprezzata dal grande pubblico. “Thanks” infatti, nasce dallo spettacolo teatrale”Thanks for vaselina” della pluripremiata Compagnia Orfeo. Racconta la storia di una famiglia allargata tra marijuana, debiti e dipendenze e vede tra i protagonisti la presenza di Luca Zingaretti.

L’attore, presente anche alla prima varesina del film, nella pellicola interpreta Annalisa, una donna trans e membro di una setta religiosa che cercherà di riprendere il rapporto con il figlio e l’ex moglie. Ma i personaggi sono anche altri e sono tutti estremamente veri nei loro pregi e difetti.