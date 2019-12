Cinema strapieno per Thank’s, ospite Luca Zingaretti

Parole dolcissime quelle di Luca Zingaretti, che ha riempito di elogi il gruppo di lavoro di Gabriele Di Luca, ideatore e regista di Thanks!, film tratto dalla sua opera teatrale Thanks for vaselina e portata in scena dalla Carrozzeria Orfeo.

Zingaretti in un Teatro Nuovo gremito per la prima varesina della pellicola (praticamente tutta Cazzago Brabbia, paese natio di Di Luca, era presente), ha sottolineato la passione e l’amore che sono alla base di un film realizzato con pochi aiuti, distribuito con non poche difficoltà, ma che parla un linguaggio nuovo, con una scrittura accattivante e innovativa.

Il film è un mix tra comicità esilarante, momenti di riflessione, stereotipi mescolati e trattati a volte con durezza e altri con dolcezza: disabilità, omosessualità, agorafobia, alcolismo, ludopatia, razzismo, tutto buttato in un calderone di pregiudizi che via via nello scorrere del film vengono spazzati via e rimescolati.

La trama corre su un filo di follia, con la pazza di idea di aprire un coffee shop in mezzo alla jungla del Costa Rica dove coltivare marijuana, in mezzo a mille colpi di scena, alcuni tragici, altri comici, in un continuo miscuglio di dialoghi surreali, crudi, scurrili e forti.

Un film non facile nè scontato, apprezzato dal pubblico del Nuovo che ha tributato un lungo applauso a Di Luca e Zingaretti sui titoli di coda.