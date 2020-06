Tradus, il modo migliore per comprare un camion usato

Un marketplace che raccoglie annunci provenienti da ogni parte del mondo, per una piattaforma che permette di vendere e acquistare camion e veicoli commerciali usati: questo è Tradus, una delle novità più interessanti nel settore della compravendita di mezzi di trasporto online. Il vero punto di forza del sito, al di là della evidente semplicità di utilizzo e della comodità di un’interfaccia molto intuitiva, è rappresentato dalla ricchezza e dalla varietà delle proposte a disposizione: nel catalogo, infatti, non ci sono solo camion, ma anche autobus usati , furgoni, gru e molti altri veicoli destinati a uso professionale. Di fronte a un assortimento così eterogeneo e completo, però, viene spontaneo domandarsi come si fa a scegliere il mezzo più giusto per le proprie esigenze.

Quali aspetti considerare prima di un acquisto

È evidente che il prezzo è una delle variabili a cui si presta più attenzione, ma questo non può essere il solo fattore su cui basarsi in vista di un acquisto. Ciò che più conta è essere in grado di individuare un mezzo che soddisfi le esigenze di chi lo dovrà guidare, a livello pratico e non solo. Sarebbe auspicabile rivolgere la propria attenzione solo a camion che hanno percorso meno di 500mila chilometri, per essere certi di non mettersi al volante di mezzi troppo usurati. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, è bene prestare attenzione quando si scelgono veicoli più vecchi di 5 o 6 anni: magari si spende poco per comprarli, ma il rischio è quello di pagare tanto in seguito per le varie manutenzioni che si renderanno necessarie.

Le alternative a Tradus

Per capire la convenienza e la comodità di Tradus può essere utile tenere conto anche delle alternative. In genere quando si è in procinto di acquistare un veicolo commerciale usato il primo punto di riferimento è costituito dai piccoli concessionari al dettaglio. Una soluzione diversa è quella rappresentata dai grandi broker, che vedono tra i propri clienti le imprese e, più in generale, gli acquirenti di fascia business. I piccoli concessionari sono perfetti per le ditte individuali e gli imprenditori. Come si vede, la scelta del venditore varia anche in base al tipo di società e a seconda della forma giuridica dell’impresa di trasporti. Su Internet, poi, non sono rare le grandi aste, che però impongono di dover fare i conti con una concorrenza agguerrita. Ecco perché si può intuire come Tradus sia davvero la scelta più pratica, oltre che più vantaggiosa in termini di prezzi.

Perché scegliere Tradus

In primis, è utile mettere in evidenza che Tradus non è operativo solo in Italia, in quanto si tratta di una piattaforma attiva in ogni angolo del mondo. Questo vuol dire che la ricerca non si limita agli annunci di venditori del nostro Paese, ma può essere estesa anche alle inserzioni di altri Stati. Il vantaggio è evidente, perché si ha la possibilità di portare a termine ottimi affari scegliendo camion affidabili provenienti da Paesi dell’Est o addirittura da altri continenti. Deve essere chiaro, in ogni caso, che chi preferisce consultare solo gli annunci di vendita italiani può farlo senza problemi.

La ricerca su Tradus

Sono molti, infatti, i parametri che possono essere impostati per una ricerca su Tradus: oltre al Paese di provenienza degli annunci, anche la fascia di prezzo entro cui ci si vuole mantenere. I veicoli commerciali, poi, possono essere ricercati in base al sistema di trasmissione che li caratterizza o in funzione della casa costruttrice. Ciò che stupisce della piattaforma è la vasta gamma di proposte: oltre ai camion tradizionali si possono trovare anche i camion frigo, i pullman, gli scavatori, i bulldozer, i trattori e molti altri veicoli. Ecco, dunque, che qualunque necessità in ambito professionale può essere soddisfatta, dal comparto agricolo al settore edile. Ma non è ancora tutto, perché vale la pena di menzionare tutte quelle attrezzature destinate alla movimentazione dei materiali, come i muletti e i transpallet. Insomma, questo marketplace si dimostra in grado di assecondare le esigenze di tutti i professionisti per mettere a disposizione una notevole varietà di scelta.

I suggerimenti da tenere a mente

Prima di iniziare a cercare il camion da comprare può essere utile stilare una check list per avere la certezza di non dimenticare nessun aspetto importante. Per esempio la garanzia, ma anche i documenti che attestino tutte le certificazioni e tutte le revisioni a cui il veicolo è stato sottoposto nel corso del tempo. Infine, è bene concentrare sempre l’attenzione sul tipo di utilizzo che si vorrà fare del camion, per valutare in maniera oculata la tipologia di semirimorchio, i carichi, i pesi, i volumi e la potenza. Per capirci: un mezzo che deve affrontare strade di montagna non ha le stesse caratteristiche di un camion che deve viaggiare solo in autostrada.