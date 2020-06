Treni, guasti agli impianti, ritardi fino a 30 minuti sulle linee pendolari

“Un guasto agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria nei pressi di Milano Villapizzone sta causando ritardi fino a 30 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI.“

Questo l’annuncio di stamani alle prime ore del mattino da parte di Trenord: un problema che ha riguardato diverse direttrici frequentate da pendolari.

Per seguire il traffico in tempo reale ci si può collegare all’apposita pagina dell’azienda.

Le linee su cui il guasto ha causato problemi sono:

Novara-Milano-Treviglio

Saronno-Sregno-Milano-Albairate

(Inoltre la corsa 24117 Saronno 08:35 – Albairate 10:22) oggi non sarà effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria al convoglio in deposito).

P.to Ceresio-Varese-Gallarate-Milano

Luino-Gallarate-Milano

Guasto anche fra Novara e Magenta che ha causato problemi sulla Treviglio-Milano-Varese

Un guasto all’infrastruttura fra NOVARA e MAGENTA ha rallentato la corsa del treno 10613 (NOVARA 06:48 – PIOLTELLO LIMITO 08:07), che sta viaggiando con 12 minuti di ritardo. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Sulla Saronno-Milano-Lodi inoltre il treno 23201 (MILANO ROGOREDO 05:35 – LODI 06:07) e il treno corrispondente 23208 (LODI 06:23 – SARONNO 07:52) oggi non saranno effettuati per un guasto al treno che richiede un intervento tecnico in sede di deposito.