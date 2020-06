Vittoria Fontana riparte con un successo

Ottima ripartenza di Vittoria Fontana, che al primo appuntamento con le gare dopo il lungo stop per Coronavirus, non ha tradito le attese. (Foto Bergamonews.it)

A Brusaporto è ripartita l’atletica leggera lombarda. Corsie alternate, spazi di riscaldamento separati e mascherine per chi non impegnato in gara, il meeting nella bergamasca è stato il primo appuntamento ufficiale per riprendere dimestichezza con il profumo del tartan.

Protagonista di giornata è stata la 19enne velocista gallaratese in forza ai Carabinieri che ha chiuso i 150 metri (misura di categoria) sfiorando il record nazione con un buon 17’4. Tempo cronometrato a mano e con vento contrario. Il crono di Vittoria Fontana assume ancora maggior valore pensando che la gallaratese veniva da un fastidioso e lungo infortunio al piede.

«Non posso negare di esser giunta qui per puntare al primato nazionale, purtroppo c’era molto vento che ho sentito sin da subito – le prime parole di Fontana riportate da Bergamonews.it –. Sono comunque contenta visto che ho vissuto mesi difficili. Non mi sarei aspettata di concludere la mia stagione così dovendo saltare importanti appuntamenti come la Diamond League e gli Assoluti, ma non ho voluto accelerare i tempi».