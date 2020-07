Ci sono cose d’Egitto a Varese? Ma certo. Se avete studiato i romani “a distanza”, ora potete farlo da vicino.

Vi ricordate la storia di Achille e di una lunga guerra durata 10 anni? La potete ritrovare al Sacro Monte.

Come è possibile? Basta visitare la collezione archeologica di Casa Pogliaghi.

Egizi, greci, romani erano tra gli interessi più vivi dell’artista e collezionista Lodovico Pogliaghi, che ha riunito una collezione di grande valore, oggi esposta presso la sua Casa Museo al Sacro Monte di Varese.

Dal sarcofago di Tameramun, cantatrice del tempio, alla statuaria in cui ritroviamo i volti di Dioniso, Augusto, Platone sino alle scene omeriche raffigurate sulle ceramiche a figure nere di ambito greco e magnogreco.

Per i più piccoli e per i giovani studenti che quest’anno hanno affrontato a distanza lo studio di egizi, greci e romani, la Casa Museo Pogliaghi propone una nuova aula scolastica: quella del museo.

“Avete mai visto l’Egitto a Varese?” è il titolo delle visite guidate che accompagnano i più piccoli alla scoperta della collezione egizia, greca e romana di Casa Pogliaghi.

Le visite sono disponibili il sabato alle ore 10.30 e nei giovedì di luglio alle ore 16.30.

Nei giovedì di luglio il museo rimane aperto dalle 16 alle 21.30 per consentire la visita anche ai partecipanti al festival teatrale Tra Sacro e Sacro Monte.

Ingresso e visita al costo di 6 euro.

Le altre attività

Il Sacro Monte di Varese propone occasioni di visita per tutto il periodo estivo con pic-nic, camminate al tramonto, visite gioco dedicate ai più piccoli ed alle loro famiglie e l’apertura dei musei il sabato e la domenica, oltre a tutti i giovedì di luglio.

Tutte le proposte di visita sono dettagliate e prenotabili dal sito www.sacromontedivarese.it oppure telefonicamente al 366 4774873 o al 328 8377206.

Gli orari di apertura dei musei

Alle proposte guidate si affiancano gli orari di apertura ordinari dei musei.

La Cripta del Santuario e la Casa Museo Pogliaghi sono aperti il giovedì (nel mese di luglio) dalle 16.00 alle 21.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00.

Le visite per gruppi – al momento concessi con un massimo di 15 persone in osservanza della normativa covid – sono disponibili su prenotazione in qualsiasi giorno ed orario.

Come raggiungere il Sacro Monte con i mezzi pubblici?

Si può arrivare anche con i mezzi pubblici, in treno da Milano – poi autobus linea C e funicolare (con biglietto integrato che si può acquistare sull’autobus). Oppure parcheggio in viale Aguggiari e poi proseguire con autobus linea C e funicolare.

Per immagini e richieste approfondimenti: 328.8377206 oppure info@sacromontedivarese.it

IL VIDEO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO VARESE4U-ARCHEO

Il Sacro Monte di Varese è uno degli otto siti archeologici coinvolti nel progetto Varese4U Archeo. Qui il video-reportage realizzato realizzato la scorsa estate dedicato ad uno dei luoghi più amati della provincia di Varese.

Crediti fotografici immagine di copertina: © Mesturini Morelli