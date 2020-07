Biblioteche unite per una lettura e laboratorio “Take away” su Pulcinella

Sono già otto le realtà del Sistema bibliotecario consortile Antonio Panizzi del Gallaratese che hanno aderito a “La tarantella di Pulcinella”, un evento per bambini (indicativamente dai 5 ai 10 anni) dedicato allo scenografo e illustratore Emanuele Luzzati, candidato all’Oscar proprio per il film di Animazione Pulcinella. E si tratta di un evento originale, il primo cui le biblioteche applicano la formula del “take away”, sia per la video-lettura che per il laboratorio.

Funziona così: le famiglie hanno tempo fino a sabato 11 luglio per prenotare il proprio “kit per il lavoretto” da ritirare in una delle biblioteche aderenti all’iniziativa (al momento Biblioteca di Arsago Seprio, Biblioteca Civica di Besnate, Libera – Biblioteca di Cairate, BICA – Biblioteca di Carnago, Biblioteca Casorate Sempione, Biblioteca di Cavaria con Premezzo, Biblioteca Civica “Luigi Majno” di Gallarate e Biblioteca di Samarate.

A partire da domenica 5 luglio sarà inoltre possibile guardare la video-lettura “La tarantella di Pulcinella” sul canale YouTube del Sistema Panizzi, o sulle pagine Facebook delle biblioteche che partecipano all’iniziativa. Ci saranno anche dei suggerimenti per realizzare il lavoretto!

A questo punto, stimolato dalla lettura e con tutti gli strumenti in mano, ciascun bambino potrà dare liberamente sfogo alla propria creativià a casa, o dove preferisce, in tutta sicurezza, per realizzare la sua opera ispirata all’arte di Luzzati.

La foto di ciascun manufatto potrà essere inviata entro il 31 luglio alla propria biblioteca di riferimento e sarà pubblicata sui canali social delle biblioteche aderenti all’iniziativa.

L’evento partecipa alla #SettimanaDiPulcinella promossa dall’editore Le Rane di Interlinea e dedicata agli splendidi albi illustrati da Emanuele Luzzati in occasione della nuova pubblicazione di “La tarantella di Pulcinella”