I carabinieri intervengono a Busto Arsizio per una lite, denunciato un 30enne con due coltelli

I carabinieri sono arrivati dopo essere stati allertati per una lite in corso. Quando sono arrivati sul posto, un parcheggio nella zona centrale della città, hanno trovato un trentenne, forse anche in stato di alterazione per qualche bicchiere di troppo, in possesso di due grossi coltelli con lama di acciaio.

È successo nella serata di venerdì 3 luglio durante uno dei tanti interventi di controllo sulla movida messo in atto dagli uomini dei carabinieri di Busto Arsizio.

Il trentenne in questione è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.