Centinaia di tifosi al Palazzetto per il kit della Pallacanestro Varese

Un centinaio di persone si sono ritrovate questa mattina nel piazzale antistante il palazzetto “Lino Oldrini” per acquistare il “Fan Kit Prelazione” di Pallacanestro Varese.

Si tratta di una sorta di prima fase della campagna abbonamenti: chi ha acquistato – al costo di 100 euro – il pacchetto potrà scontare questa cifra sulla tessera stagionale, ricevendo inoltre gadget biancorossi e buoni spesa offerti dagli sponsor.

Presente, in coda assieme agli altri sostenitori, anche il presidente di Openjobmetis Rosario Rasizza.

Al lavoro anche il Trust “Il Basket Siamo Noi”, presente al palazzetto per proseguire i lavori sulla struttura. Armati di pennello, i tifosi varesini si sono trasformati in imbianchini per dare una mano di vernice fresca alle ringhiere.