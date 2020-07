Il Comune di Fagnano vota riduzioni e differimento del pagamento della Tari

Nell’ultima seduta del consiglio comunale sono state deliberate le tariffe Tari, tassa sui rifiuti per l’anno 2020.



Visto il momento difficile per le famiglie e le imprese è stato presentato e votato all’unanimità un “pacchetto” di aiuti concreti con una riduzione delle tariffe per l’anno 2020 e un differimento dei pagamenti, con la prima rata al 31 ottobre e la seconda rata al 1° febbraio 2021 (con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata) .

Sono state previste le seguenti agevolazioni a favore delle imprese/attività e famiglie quale misura di sostegno economico e sociale (la manovra è di circa 124 mila euro). Le tariffe in vigore sono quelle già adottate per l’anno 2019.

– per le utenze non domestiche una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa ad esclusione delle seguenti categorie: banche, Istituti di credito e farmacie;

– per le utenze domestiche in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza il cui termine scade il 31 dicembre 2020, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato nonché per i titolari di reddito e di pensione di cittadinanza una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa.

Per l’Imu si ricorda che il Comune di Fagnano Olona con delibera di giunta dell’11.06.2020 ha deciso la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto Imu entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche.