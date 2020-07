Focolaio di coronavirus a Somma: i contagi salgono a 15, quattro i ricoverati

Si allarga l’indagine di ATS Insubria alla ricerca di potenziali positivi al Coronavirus nella zona di Somma Lombardo.

Attualmente sono 15 le persone positive di cui 4 ricoverate in ospedale.

L’indagine era partita. nei giorni scorsi, da un’analisi dei dati riportati nella banca dati regionale. Individuato il primo caso, era scattata l’opera di il tracciamento da parte della squadra dedicata dell’Agenzia di Tutela della salute.

Le domande rivolte ai singoli intervistati permettevano così di individuare un primo focolaio in un funerale, lo scorso 9 luglio, a Somma Lombardo: questo viene considerato il principale cluster da cui si diramano diverse linee che via via vengono coinvolte nel monitoraggio attraverso l’invito a sottoporsi al tampone delle sedi stop and trough attive tra Varese e Busto Arsizio.

Fino a oggi, le operazioni di “contact tracing” hanno individuato una sessantina di persone ma l’indagine è ancora in corso e prosegue a livello serrato.

I casi resi noti sono al momento provvisori: si è ancora in attesa degli esiti del 50% dei tamponi effettuati sino a ora.

Oltre ai contagi già verificati, Ats Insubria ha posto in isolamento fiduciario una quarantina di persone, ma le attività procedono velocemente per tracciare tutti i potenziali contatti delle persone risultate positive.

In questo momento, Ats Insubria è al lavoro per definire i casi di coronavirus in una decina di casi: tra i focolai vengono però anche considerati contagi all’interno di un nucleo famigliare. La maggior parte dei contagi monitorati è rappresentata da due conviventi che si sono trasmessi il virus.