Tra Golasecca e Somma un piccolo focolaio, si ricostruiscono i contatti

Un funerale, una festa insieme, un ambiente pubblico affollato. Può bastare questo a innescare – partendo da un singolo caso – un nuovo focolaio: tra Somma Lombardo e Golasecca ora si lavora per ricostruire i contatti delle persone (dieci in totale, tre in ospedale) che oggi risultano positive al virus.

Può succedere e, in questi casi, serve tracciare e “spegnere” il fuoco del contagio prima che si allarghi. La Ats Insubria, l’articolazione sanitaria territoriale di Regione Lombardia, sta tracciando appunto i contatti sociali delle persone, per capire quali siano i possibili punti di origine del contagio e se ci sono altre persone a rischio: il numero di tamponi è nell’ordine dei cento al giorno, i medici di base sono stati allertati.

Ad accendere la “spia” d’allerta sono stati alcuni casi a Somma: da qui si è partiti e si è arrivati a tracciare il percorso del contagio e a individuare subito nuovi casi.

Quali sono le origini? Un punto di origine del focolaio sarebbe un funerale di un giovane celebrato alcuni giorni fa, il 9 luglio: in chiesa erano rispettate le norme di distanziamento e tutela reciproca, ma all’aperto il distanziamento era meno rigoroso. Analizzando i contatti si è arrivati appunto subito i nuovi casi.

Per ora i dati sono questi: sette positivi al Coronavirus e venti in osservazione a Somma Lombardo, tre contagiati e due in osservazione a Golasecca. Sono solo questi due i Comuni dove si sono ripresentati i casi, mentre nei Comuni vicini non sono stati notificati ai sindaci nuovi casi (e questo, ovviamente, è un bene). «A Somma su sette casi, sei sono riconducibili a due nuclei familiari» puntualizza il sindaco di Somma Stefano Bellaria. «Il tracciamento di Ats ha consentito subito di individuare i nuovi positivi, anche perché i casi ora sono pochi a livello provinciale e l’analisi fatta da Ats è immediata».

Da un punto di vista dell’incidenza sul numero di abitanti il contagio è più elevato nel paese di Golasecca, anche se comunque si parla di sole tre persone: «Unite da vincoli di parentela» spiega il sindaco Claudio Ventimiglia. «Dei tre infetti uno è stato ricoverato ieri sera in ospedale. Altre due persone sono in quarantena fiduciaria».

Complessivamente su una decina di contagiati ben tre sono finiti in ospedale.