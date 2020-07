Elezioni a Saronno, fine settimana tra piazze e social network

Fine settimana ricco di incontri, gazebo ed eventi in vista del voto del 20 e 21 settembre.

A sostegno di Alessandro Fagioli è scesa in piazza la Lega con il consueto gazebo in piazza Volontari del Sangue, mentre Fratelli d’Italia ha scelto il quartiere Matteotti per incontrare i cittadini e proporre i temi della campagna elettorale. Forza Italia, dopo l’appello ad un clima sereno e senza toni troppo accessi, ha lanciato il proprio nuovo sito internet, che si affianca alle pagine social che ormai tutti i gruppi, partiti e movimenti utilizzano in questo periodo strano, anche per fare politica.

Aperitivo con Carmine Pacente (presidente Commissione Politiche Europee del comune di Milano) per le liste che appoggiano Augusto Airoldi, organizzato da Mauro Rotondi del Partito Democratico. Tu@ Saronno, sempre attiva sui temi legati all’ambiente, ha annunciato di aderire alla petizione lanciata da Ambiente Saronno onlus contro il progetto “ex Petri”.

Ha aperto il proprio sito (presto online) anche la lista di Pierluigi Gilli, anche lui molto attivo sui social network (c’è addirittura il filtro per le foto di Facebook a sostegno di GILLI Sindaco 2020), con bacchettate sulla dita all’attuale amministrazione per una serie di cose, dalle bandiere poco curate fino ai tombini non puliti, concausa di allagamenti e disastri fatti dal nubifragio dello scorso venerdì.

Obiettivo Saronno prosegue nella raccolta firme in favore dell’ospedale, con la sede aperta per tutto il weekend e diversi candidati presenti a rotazione in via Padre Monti. C’è stato anche un omaggio floreale per l’aspirante sindaco Novella Ciceroni, rigorosamente con il colore viola a dominare la scelta cromatica del bouquet donato da una simpatizzante.

Il Movimento 5 Stelle sfrutta i social soprattutto per presentare pillole di programma, partendo dall’ambiente (nuove piante per ogni nato, “plastic free” e “rifiuti zero”, bioedilizia) con l’idea di arrivare al progetto di “Saronno città aperta” che il candidato sindaco Luca Longinotti ha lanciato come motto per questa campagna elettorale.