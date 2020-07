Grande Trittico Lombardo, tutta la corsa in diretta

Grande ciclismo sulle strade del Varesotto, dell’Altomilanese e della Brianza: lunedì 3 agosto si disputa il Grande Trittico Lombardo, gara inserita nel circuito UCI Pro Series che riunisce in un’unica corsa le storiche Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi e Coppa Agostoni. I corridori partiranno da Legnano alle 12, toccheranno Lissone (circuito con due tornate) e poi raggiungeranno Varese dove percorreranno quattro giri sul circuito “mondiale” con le salite del Montello e dei Ronchi: arrivo previsto intorno alle 16,30 dopo 200 chilometri di fatica.VareseNews e LegnanoNews seguiranno in diretta l’intera corsa ma anche gli eventi e le informazioni dei giorni precedenti: a disposizione dei lettori è a disposizione un liveblog continuamente aggiornato con notizie, curiosità, immagini, con le info di servizio e i nomi dei corridori e delle squadre iscritte. Per intervenire nel live è possibile scrivere all’interno dello spazio commenti (che trovate nella diretta) oppure utilizzare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram.

