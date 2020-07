La grandine ha danneggiato l’auto, ecco come chiedere il risarcimento

La vostra auto è stata danneggiata dalla forte grandinata che ha colpito questa mattina, venerdì 24 luglio, la nostra provincia? Vi spieghiamo in pochi passaggi come chiedere il risarcimento dei danni alla vostra assicurazione.

L’assicurazione auto per grandine è una copertura accessoria che rientra nella categoria degli eventi atmosferici, quindi anche frane, valanghe, trombe d’aria e altre calamità naturali di questo tipo. Il costo annuale da sostenere per inserire la copertura grandine all’interno della propria rc auto si aggira in media intorno ai 150€: se avete un’auto nuova, e magari non potete ripararla in garage, è meglio assicurarla anche contro questa calamità.

Per ottenere il risarcimento dei danni causati da una grandinata che ha ammaccato l’auto (ma le precipitazioni più violente possono provocare pure la rottura del parabrezza e/o del lunotto) è necessario presentare richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, allegando foto e documenti che accertino la veridicità del fatto. Possono inoltre aiutare a ottenere un rapido risarcimento la denuncia del fatto a Forze dell’ordine Vigili de Fuoco o Protezione Civile, oltre al bollettino dell’Osservatorio Meteo più vicino che certifichi l’avvenuta grandinata nel giorno e nell’orario indicati nella domanda e, perché no, qualche articolo di giornale che dimostri la particolare violenza della grandinata (come questo ndr). Dopo aver ricevuto la richiesta di indennizzo, la compagnia nomina un perito che ha il compito di accertarsi che i fatti siano effettivamente andati come descritti dall’assicurato. In particolare il perito avrà il compito di visionare attentamente la vettura per verificare che i danni siano stati davvero provocati dall’evento naturale (la grandine) e stimare la cifra necessaria alla eventuale riparazione del veicolo. La stima dei costi di riparazione e del relativo risarcimento viene stabilita tenendo conto di una serie di elementi quali: