Consorzio bocce Lombardia, eletto il nuovo cda

Il Consorzio bocce … in Lombardia, nato ufficialmente attraverso gli atti costitutivi del settembre 2017, dopo i primi vagiti comincia ad assumere una connotazione sempre più definita tramite l’assemblea elettiva effettuata il 16 luglio al fine di varare il nuovo consiglio d’amministrazione. Ma cosa è questo Consorzio?

È nato da un’idea del presidente Giunio De Sanctis, il quale, con Bruno Casarini, pensò di dar vita a un organismo che potesse fungere da supporto e da riferimento economico agli interventi che si fossero resi necessari sugli impianti lombardi dedicati allo sport delle bocce, sia di proprietà pubblica, sia appartenenti a qualsiasi altra forma di proprietà privata, nella convinzione che nella maggior parte dei casi le società non possedessero né le competenze, né i mezzi indispensabili per le ristrutturazioni.

Prescelta la Lombardia con l’intento di utilizzarla come prototipo al fine di trasferire le esperienze lì maturate a livello nazionale, con estensione anche alle altre specialità del mondo boccistico: il volo, la petanque e la boccia utilizzata dal settore paralimpico.

Dalla fondazione a oggi parecchia è stata la strada percorsa: le società per poter godere dei benefici devono affiliarsi con una quota minima, pressoché simbolica, di soli 50 euro, una tantum, tuttavia permangono ancora molte perplessità locali, essendosi iscritte in Lombardia, a fronte di oltre trecento società, solo un centinaio.

Le società affiliate potranno accedere a mutui da 10 mila 60 mila euro, a tasso zero, restituibili fino a un massimo di 15 anni, per la realizzazione delle opere d’intervento impiantistico.

Come sottolineato nella relazione al bilancio dal presidente uscente Casarini, sono state perfezionate in questo periodo alcune realizzazioni importanti, quali il Bocciodromo di Bergamo, gestito ormai direttamente, e il Bocciodromo di Crema – entrambi in corso di ristrutturazione – oltre la riqualificazione del Bocciodromo comunale di Lacchiarella, vicino a Milano, e il Bocciodromo di Salò sul Lago di Garda.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta allo stato di avanzamento della pratica inerente il Bocciodromo di Crenna – Gallarate – per il quale il Consorzio, con il contributo del Comitato di Varese, si sta adoperando per scongiurare la cessazione di attività. L’assemblea, presieduta dal consigliere nazionale Moreno Rosati, è stata tenuta in modo virtuale, tramite la piattaforma di telecomunicazione e ha visto una partecipazione limitata a 12 società, con la presenza al completo di tutte le principali componenti dirigenziali della federazione, presidente De Sanctis compreso, autore di un appassionato e veemente intervento atto a sottolineare una campagna denigratoria recentemente attuata nei suoi confronti, riferita a fatti risalenti a molti anni fa.

Elezioni scontate, essendosi presentati solo i candidati proposti dalla FIB, come da art. 23 dello statuto. Sono stati eletti per acclamazione: Bruno Casarini, Moreno Volpi, Maurizio Andreoli, Sergio Ripamonti e Roberto Guasconi, revisore dei conti Luigi Monterisi. Parimenti approvato il Bilancio, il cui avanzo, pari a circa 21.000 euro, verrà destinato per il 30% a fondo riserva e per il 3% a fondi mutualistici, il rimanente alle attività di sviluppo.