Laveno Mombello, Piazza Matteotti diventerà pedonale

Piazza Matteotti diventerà pedonale. Verranno realizzate fontane a raso con giochi d’acqua, cambiata la pavimentazione e l’illuminazione. Verrà quindi creato un collegamento ideale con la vicina Piazza Caduti del Lavoro e con il lungolago di Laveno Mombello.

O almeno è questo quello che prevede il progetto di fattibilità approvato nell’ultima giunta comunale e per il quale sono stati stanziati 290 mila euro.

I tempi di realizzazione non sono ancora certi ma entro il 2020 dovrà essere approvato il progetto definitivo e dovranno essere assegnati i lavori.

L’amministrazione comunale torna così a proporre un piano di riqualificazione del lungolago dopo quello a cui ha rinunciato lo scorso anno dopo diverse proteste da parte dei cittadini. In questo caso, l’intervento non interesserà il percorso che da Via Gaggetto arriva all’ex Ceramica ma solo Piazza Matteotti e la sua dirimpettaia.

A presentare i lavori, carte alla mano, è l’assessore Enrico Rodari. Questi prevedono la realizzazione di un’area pedonale, con la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazioni in pietra naturale, la realizzazione di fontane a sfioro in Piazza Matteotti e sul fronte lago, l’utilizzo di telai metallici chiudibili e necessari per i plateatici commerciali. Inoltre, verrà realizzata l’illuminazione con led su pali per evidenziare il passo pedonale sulla strada provinciale, mentre il resto sarà affidato a diffusori a raso pavimento o strisce led tra la Via Labiena e la Piazza. Verranno poi abbattuti i muretti esistenti per rendere il suolo della piazza uniforme.

Un progetto che prevede quindi l’eliminazione di uno dei parcheggi più redditizi e utilizzati sul lungolago di Laveno Mombello. La posizione centrale della piazza, dove ci sono diverse attività commerciali, è tra le più frequentate dai cittadini ma è proprio per questo che l’amministrazione ha pensato ad una sua destinazione differente.