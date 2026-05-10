Addio a Sara Azzali, moglie, mamma e amica preziosa

Quando se ne va qualcuno a cui abbiamo voluto bene è davvero difficile trovare le parole per descrivere il dolore e lo smarrimento che dobbiamo affrontare. Oggi, domenica 10 maggio 2026, alle 2.10, nel reparto di oncologia dell’ospedale di Circolo di Varese, se ne è andata Sara Azzali, 49 anni da compiere a luglio.

La piangono il marito Leonardo, le figlie Viola e Carolina, i genitori Sandro e Ornella, i parenti e i tantissimi amici che è riuscita a riunire intorno a sè in una vita vissuta fino all’ultimo con gioia, spirito ed entusiasmo unici. Se ne è andata il giorno in cui si festeggia le festa della mamma e mamma lo è stata fino alla fine per le sue splendide ragazze, cresciute e coccolate con amore insieme al suo Leo, una di quelle coppie che vorresti avere sempre accanto a te, nei momenti belli e nei momenti brutti.

Sara era la prima quando c’era da organizzare qualcosa, con i suoi schemi, il suo ordine, i suoi fogli scritti e sistematicamente scombinati da cose improvvisate e divertenti alle quali si prestava con entusiasmo mescolato ad un pizzico di attenzione. Era anche capace di consolare e ascoltare, nella vita come nel suo lavoro, da psicologa apprezzata dai suoi tanti pazienti e dai tanti ragazzi che seguiva anche nelle scuole.

Sapeva riunire intorno a sè le persone, tenerle vicine, dalle amiche di sempre con le quali ha condiviso infanzia e adolescenza ai compagni di classe del liceo Cairoli fino ai compagni di corso a Padova, diventati fratelli e sorelle acquisiti. E poi le amicizie più mature, per cui era un punto di riferimento, ascoltata, cercata, desiderata. Mancherà tantissimo a tutti, a Leonardo, Viola e Carolina, a Sandro e Ornella, a tutti.

Per chi volesse salutare Sara per l’ultima volta, la salma è composta dalle 15 di domenica 10 maggio nella Casa Funeraria Sant’Ambrogio in via Mulini Grassi 10 a Varese.

L’ultimo saluto si terrà lunedì 11 maggio alle 17 nella Casa Funeraria Sant’Ambrogio in via Mulini Grassi 10 a Varese. Ci sarà la possibilità di scrivere su un libro per chiunque vorrà lasciare un saluto o una dedica a lei, Leonardo e le figlie Viola e Carolina e ai parenti.

La redazione di VareseNews si stringe ai famigliari di Sara Azzali con affetto e sincero cordoglio.