A Legnano la presentazione del libro “La via Francisca del Lucomagno”

Giovedì 9 luglio alla libreria Nuova Terra di Legnano (Via Giolitti, 14 – centro città, ampio parcheggio) si terrà la presentazione del libro di Marco Giovannelli e Alberto Conte “La via Francisca del Lucomagno” edito da Terre di Mezzo.

Alla serata interverrà l’autore e direttore di Varesenews Marco Giovannelli in dialogo con Gigi Marinoni, giornalista di Sempionenews.

L’incontro avverrà in libreria in presenza fino a un numero limitato di posti, nel rispetto delle norme di sicurezza. Per partecipare fisicamente agli incontri in libreria occorre prenotare inviando una email all’indirizzo: info@nuovaterra.it