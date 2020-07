Martegani: “Crisi economica più dura di quella sanitaria senza strumenti adeguati”

“Oggi siamo riusciti a superare la crisi sanitaria ma abbiamo davanti uno sforzo molto più grande: dobbiamo impegnarci per far sì che la crisi economica non provochi danni più grandi della crisi sanitaria”.

A parlare, di fronte all’aula del Parlamento Ue è il leghista tradatese Federico Martegani, consigliere comunale di Tradate e da quest’anno membro del Comitato delle Regioni a Bruxelles, l’organo consultivo dell’Unione Europea composto di rappresentanti degli enti locali e regionali d’Europa.

Martegani è intervenuto durante la seduta del comitato dedicata al dibattito con il Commissario Thierry Breton incentrato sulle misure per la ripresa economica causata da Covid-19.

«Abbiamo bisogno di risposte coordinate per i nostri settori chiave, dalle PMI al turismo, da cui dipendono le nostre comunità – ha detto Martegani in aula -. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti più snelli per far fronte all’emergenza».