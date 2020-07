Atto vandalico a Varese, “Hanno rotto il tendone al mio negozio”

C’è chi dedica una vita intera alla propria attività. È il caso di Paolo De Monte, che da quasi 40 anni gestisce il negozio di antiquariato e antichità in via Verratti a Varese, in pieno centro città, a pochi passi da Corso Matteotti. Tra due anni diventerà uno dei negozi storici, motivo per il quale, nonostante il Covid, ha deciso di tenere aperto anche in questo periodo.

Ieri – venerdì 2 luglio – nel primo pomeriggio, rientrando in negozio per la riapertura pomeridiana, la moglie del signor Paolo si è trovata una brutta sorpresa: i tendoni parasole dell’attività sono stati rotti. Un signore di passaggio ha detto di aver visto due ragazzi che si appendevano alla struttura, provocandone la rottura, prima di darsela a gambe.

È lo stesso proprietario del negozio che racconta la disavventura: «Si è accorta mia moglie quando è rientrata in negozio verso le 15.30. C’erano giù le tende e mi hanno riferito che dei ragazzi si erano appesi rompendole. La struttura di ferro ha tenuto, mentre si è strappata la tela. Diciamo che Varese sta peggiorando. Al mattino troviamo escrementi di cane, bottigliette, bicchieri, macchie di sporco. Secondo me se non ci fossero i commercianti a pulire l’area davanti ai negozi la città sarebbe messa molto male».