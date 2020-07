“Il mio micio non ce l’ha fatta, ma chi voglio ringraziare chi si è fermato per soccorrerlo”

Nel grande dispiacere per la perdita del suo amato gatto (nella foto), la nostra lettrice Veronica domenica ha avuto la buona sorte di incontrare persone di cuore e oggi le vuole ringraziare.

«Voglio ringraziare davvero di tutto cuore chi domenica 12 luglio sulla strada che da Carnago porta a Morazzone si è fermato per dare soccorso al mio gatto – scrive Veronica – e successivamente, suonando ai campanelli delle abitazioni limitrofe, ha avvisato quante più persone possibili di quanto accaduto. Riportare il mio gatto a casa e averlo vicino significa davvero molto per me e i miei grazie non saranno mai abbastanza».