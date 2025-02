Vertice in comune a Carnago sulla sicurezza: i carabinieri incontrano i sindaci

Incontro in Comune a Carnago dedicato alla sicurezza dopo i ripetuti episodi di furti denunciati. Ieri mattina, lunedì 17 febbraio, il Maggiore Suriano, Comandante della Compagnia di Saronno, e il Maresciallo Maggiore Ceresa, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Carnago hanno incontrato i sindaci dei comuni di Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio e Morazzone.

È stata l’occasione per riflettere sulla situazione sicurezza nei rispettivi comuni e per discutere delle strategie da adottare per aumentare il controllo del territorio e la percezione di sicurezza tra i cittadini.

« Come Sindaci – si legge nel comunicato a firma congiunta da parte dei primi cittadini Barbara Carabelli, Maria Rosa Broggini, Silvano Martelozzo, Maurizio Mazzucchelli – abbiamo rappresentato le problematiche riscontrate su ciascuno dei nostri territori anche in ordine alla sicurezza percepita; abbiamo rilevato la massima disponibilità del Comando dei Carabinieri.

In particolare, siamo stati rassicurati circa l’attenzione che il Comando di Stazione e il Comando Provinciale hanno nei confronti delle problematiche sollevate e abbiamo avuto rassicurazione sia sulle azioni già intraprese sia sulle ulteriori ed aggiuntive iniziative che verranno prese a breve a maggior tutela dei nostri concittadini.

Viene in particolare raccomandato di effettuare le denunce, anche in caso di tentato furto, che sono fondamentali per georeferenziare tutto ciò che succede sul territorio ed avviare così più ampie ed efficaci azioni di contrasto.

È inoltre essenziale che i singoli cittadini mettano in atto soluzioni di tutela passiva quali antifurti, sistemi di videosorveglianza, ecc. in modo da disincentivare l’azione della microcriminalità.

A livello di Amministrazioni Locali noi Sindaci continueremo a fare rete tra noi, con le nostre Polizie Locali e con le Forze dell’Ordine per garantire la maggior sicurezza possibile per i nostri in cittadini.

Ringraziamo il Maggiore Suriano e il Maresciallo Maggiore Ceresa per la disponibilità e per la collaborazione».