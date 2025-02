Fratelli d’Italia denuncia l’ondata di furti a Carnago: “Siamo sotto assedio”

Nella scorsa settimana, Carnago è stata teatro di una serie di furti che hanno scosso la comunità locale. Uno degli episodi più discussi ha coinvolto una nota pasticceria, situata in via Castiglioni, dove i ladri hanno sottratto 50 euro, uno spremiagrumi e una bottiglia di sambuca. Oltre a questo, è stata segnalata un’intrusione riuscita in un’abitazione privata e un tentativo di furto fallito in un’altra casa.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza del piccolo centro. Già nell’ottobre 2024, Fratelli d’Italia aveva lanciato l’allarme riguardo all’aumento dei furti, sottolineando come i ladri agissero anche in pieno giorno, generando paura tra i residenti.

Più recentemente, il 10 febbraio il partito ha organizzato una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine, ottenendo oltre 200 adesioni. In questa occasione, Fratelli d’Italia ha criticato l’assenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale, auspicando un maggiore impegno delle autorità locali nel garantire la sicurezza dei cittadini: «La comunità di Carnago – scrivono in una nota gli esponenti – continua a chiedere interventi concreti per contrastare questa ondata di criminalità e ripristinare la serenità nel paese».