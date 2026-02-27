Francesca Ferri è Miss Rally dei Laghi 2026

Nella Villa Bregana, a Carnago, è andata in scena la finalissima di Miss Rally dei Laghi 2026, organizzata dallo storico patron Eugenio Barbaresco fotografo.

Ripercorrendo la serata tra le varie sfilate delle ragazze nel salone delle feste, tra gli applausi il pubblico e la giuria hanno stilato la classifica finale. Tra gli ospiti figurano Max Pieriboni, noto cabarettista di “Colorado” e “Zelig”, oltre a “Bogno – Fantasy Magic Show” noto a “Zelig”. L’intrattenimento musicale ha visto la presenza di Isabelle Cribio alla voce, la chitarra di Alessandro De Bernardi e l’arpista Elena Guarneri. Inoltre, era presente l’Abarth Club Varese con l’esposizione delle loro meravigliose autovetture.

Francesca Ferri, Miss Rally dei Laghi 2026

La 25enne di origini pavesi, Francesca Ferri è la nuova Miss Rally dei Laghi 2026. Una giuria di esperti ed una platea di oltre 200 ospiti a Villa Bregana, a Carnago, l’hanno eletta ed acclamata vincitrice del concorso di bellezza al termine di una splendida sfilata in passerella, indossando abiti e accessori. La giovane Francesca Ferri è stata premiata dalla presidente della giuria del concorso capitanata da Patrizia Colombo e da Vito Buonfine.

La neoeletta Miss sarà la madrina della 34esima edizione del Rally dei Laghi che si terrà i prossimi 28 febbraio e 1 marzo 2026, organizzato da A.S.D. Rally dei Laghi.

Le fasce assegnate

Erano 18 le ragazze in lizza per ambire al titolo di Miss Rally dei Laghi. In ordine di uscita, il pubblico ha visto sfilare.

A terminare sul podio, oltre alla vincitrice Francesca Ferri, sono state Eleonora Mollica, 23enne di Castiglione Olona (Miss Gioielleria Patrizia Colombo di Fagnano Olona) e Gloria Pelari, 21enne varesina, studentessa all’Università dell’Insubria (Miss D-Max). Al termine dello spoglio dei voti da parte della giuria, la classifica delle altre ragazze in sfilata ha visto al quarto posto Martina Marzetta, 17enne di Brebbia (Miss P5), seguita da Carlotta Rossetti, 15enne con fascia Lc Office di Dairago, mentre Irene Zambelli, 18enne varesina (Miss E-Campus di Novedrate) ha preceduto in classifica Beatrice Semino, 19enne pavese, vestita con la fascia dedicata a Miss Calì Sport Besnate.

Tre uscite in eleganza

La Giuria di Miss Rally dei Laghi si è espressa al termine delle uscite delle ragazze, andando a valutare differenti parametri. Le ragazze hanno sfilato davanti ai presenti per tre volte: la prima uscita in abito casual da loro scelto, la seconda passerella indossando la tuta ufficiale di “Miss Rally dei Laghi”, e la terza uscita con un abbigliamento elegante.

Una undicesima edizione celebrativa e ben riuscita, dal lato organizzativo e apprezzata dai calorosi applausi dei partecipanti a sostegno delle miss in sfilata e a suggellare l’intera manifestazione.

«Appuntamento – spiegano gli organizzatori – atteso nel mondo del rally Giunta alla sua undicesima edizione, Miss Rally dei Laghi – promosso dal suo ideatore, il fotografo legnanese Eugenio Barbaresco, con la collaborazione di Alan Bubbola. – si conferma un appuntamento di riferimento capace di unire motori, eleganza, comunicazione e territorio, valorizzando non solo l’estetica, ma anche personalità, presenza scenica e capacità di rappresentanza».

Le ragazze premiate sulla passerella a Villa Bregana saranno coinvolte in una serie di road show prima durante e al termine del 34° Rally dei Laghi, valido per il Campionato Italiano Rally Asfalto e in calendario il 28 febbraio e 1° marzo 2026. La gara scatterà da Luino sabato 28 febbraio, alle ore 15, alla presenza delle ragazze del concorso e domenica 1° marzo, ore 17, saranno loro a consegnare i premi d’onore alle autorità sul palco di premiazione dei Giardini Estensi di Varese, al termine dell’evento automobilistico previsto lungo i 278 km del percorso che comprende sette prove speciali tra Luinese e le valli varesine.