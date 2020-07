Pesci morti nell’Olona, al via la rimozione

Inizierà domani mattina, mercoled’ 8 luglio, la raccolta dei pesci morti nel tratto di fiume Olona tra Castellanza, Legnano e Comuni limitrofi a seguito di un episodio di inquinamento registrato venerdì 3 luglio di cui si stanno ancora cercando le cause. Ad occuparsene, su sollecitazione del Comune di Legnano tramite la partecipata Ala (Aemme Linea Ambiente), sarà il Consorzio del Fiume Olona. A smaltire gli animali sarà invece una ditta specializzata della zona di Bergamo.

Intanto le reazioni politiche al disastro ambientale del fiume Olona, con una straordinaria moria di pesci, arrivano soprattutto da Franco Brumana (Movimento dei cittadini) e Alessandro Rogora (Verdi).

«La strage di pesci avvenuta nel fiume Olona è un segno davvero brutto. La morte di un pesce – commenta il candidato sindaco dei Verdi, Alessandro Rogora – non è un dramma in sé, la morte di molti pesci preoccupa, tuttavia potrebbe essere un evento superabile; qui stiamo invece parlando della reiterata morte del fiume che da portatore di linfa vitale per la città è da molti considerato un oggetto “fastidioso e maleodorante” che porta zanzare e che sarebbe meglio nascondere e intubare per dimenticarne l’esistenza. Non siamo d’accordo. La storia dell’Olona è la storia del nostro territorio e la sua condizione di malattia cronica è metafora del nostro rapporto con l’ambiente».

«Negli anni ‘60 e ‘70 – prosegue Rogora – l’Olona si contendeva con il Lambro il triste primato di fiume più inquinato d’Italia. Il forte declino dell’industria manifatturiera locale sembrava poter dare al fiume una seconda possibilità che viene però costantemente negata dai comportamenti di qualche soggetto che ancora sfrutta il fiume come canale di scolo per liberarsi di sostanze tossiche per il cui smaltimento dovrebbe altrimenti pagare. Trovo questo comportamento vile e insensato, un atto orrendo e senza possibile giustificazione. L’uccisione di pesci è l’uccisione di un simbolo ed è il tentativo di distruggere quel desiderio di una di rinascita “verde” a cui la nostra città e il nostro territorio anelano. Vogliamo un ambiente sano che doni prosperità a noi e ai nostri figli, chi ha ucciso i pesci sta tentando di uccidere il fiume, chi vuole uccidere il fiume è un nostro nemico e gli urliamo fin d’ora che combatteremo contro di lui. Non solo per la vita di un pesce o per la vita di molti pesci, ma soprattutto per qualcosa che ha un valore molto più grande, perché combattere per il fiume è combattere per la città di Legnano!».

Da parte sua, l’avv. Franco Brumana, in giornata, ha inviato una lettera al commissario straordinario Cristiana Cirelli, all’ATS, ai carabinieri, all’ARPA e ai vigili del fuoco, ricordando gli eventi, la strage di pesci nel fiume, la loro decomposizione e putrefazione, chiedendo cosi che: «che si avviino indagini serie e approfondite per individuare le cause le cause dell’inquinamento ed i responsabili del reato, che si compiano con la massima urgenza tutte le analisi possibili per accertare quale sostanza abbia avvelenato i pesci ed i ratti, che si accerti se sussistono pericoli per la salute pubblica, anche considerando che le acque del fiume sono utilizzate per irrigazione di campi agricoli, che si dia notizia all’opinione pubblica di quanto è stato accertato, che le carcasse vengano immediatamente rimosse e che vengano adottati provvedimenti dal Commissario Straordinario di Legnano, nella sua qualità di autorità sanitaria locale».

Richieste, almeno per quanto riguarda la rimozione dei pesci morti, già accolte con la decisione di raccoglierli domani a cura del Consorzio Fiume Olona.