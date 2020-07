Presto a Cittiglio, Tradate e Angera ambulatori di ematologia e immunologia pediatriche

È trascorso un anno dall’inaugurazione del nuovo Day Center Oncoematologico Pediatrico dell’ospedale Del Ponte di Varese, realizzato grazie alla Fondazione Giacomo Ascoli.

Nonostante la flessioni delle attività a causa dell’emergenza sanitaria, tra il primo aprile 2019 e il 30 marzo 2020, la struttura ha erogato 3700 prestazioni ambulatoriali, a cui vanno aggiunte 748 MAC.

I pazienti sottoposti a chemioterapia endovenosa sono stati 25, i pazienti ematologici ed immunologici in terapia sono stati 24, mentre i pazienti in follow up ematologico ed immunologico sono 200. I nuovi piccoli pazienti accolti per una prima visita sono stati 215, mentre le visite di controllo su pazienti con problematiche oncologiche, ematologiche e immunologiche sono state circa 1350.

La struttura, di cui è responsabile la Dott.ssa Maddalena Marinoni e che afferisce al Dipartimento della Donna e del Bambino, diretto dal Prof. Massimo Agosti, si occupa anche dei bambini affetti della sindrome di Down a cui è dedicato un ambulatorio specifico. « Stiamo inoltre lavorando – spiega la dottoressa Marinoni – per attivare degli ambulatori di ematologia e immunologia nelle sedi di Tradate, Cittiglio ed Angera, per arrivare sempre più vicini alle famiglie e alle loro esigenze».