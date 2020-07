Quali sono i negozi in franchising più gettonati

Sono sempre di più gli imprenditori che per aprire un’attività in proprio scelgono come soluzione vincente il franchising. Effettivamente, l’apertura di negozi in franchising comporta diversi vantaggi sia in ambito fiscale che in ambito economico.

Molto spesso i giovani imprenditori non hanno l’esperienza necessaria per rendere il proprio negozio redditizio e per andare incontro a meno rischi scelgono di fare riferimento ad un marchio conosciuto e ben posizionato nel mercato.

I principali vantaggi dell’affiliazione in franchising sono bilaterali: il franchisor vede accrescere la brand awareness e acquista notorietà, l’affiliato viene riconosciuto immediatamente dai clienti e può contare su un marchio consolidato e già testato. L’azienda franchisor garantisce assistenza e supporto continuo all’affiliato in fase di apertura e, generalmente, l’imprenditore ha l’obbligo di seguire la formazione offerta dall’azienda di riferimento per comprendere la politica aziendale e gli obiettivi da raggiungere.

I requisiti e criteri di affiliazione cambiano da brand a brand, per questo motivo si consiglia ai futuri imprenditori di informarsi e confrontare le proposte offerte da diverse aziende del settore di riferimento.

Negozi in franchising: quali settori riscuotono più successo

Tra le attività in franchising di successo troviamo in prima linea i negozi alimentari biologici e negozi che vendono prodotti naturali e per la salute. Negli ultimi anni, l’attenzione dei consumatori verso la propria salute e il cibo è aumentata a tal punto da prediligere i piccoli negozi alimentari che propongono soluzioni salutari e biologici. In questo settore rientrano anche i negozi in franchising specializzati in alimenti vegani, celiaci o senza lattosio. I negozi alimentari specializzati godono di un continuo aumento della domanda in tutta Italia.

Continuando con il settore alimentare, un’altra attività in franchising molto redditizia è il “Food Truck”, ovvero il cibo da strada: sono sempre più gli imprenditori che scelgono un’alternativa al classico negozio e i food truck rappresentano la soluzione più economica ma vincente, se si rispettano le rigide regole vigenti sui prodotti alimentari.

Nell’ultimo anno, le attività di consegna a domicilio hanno avuto un forte incremento di vendite, dovuto anche alla crisi sanitaria che ha colpito tutta l’Italia. Nonostante il lockdown sia finito, i consumatori continuano a scegliere la consegna a domicilio come soluzione per cenare in compagnia di amici. Le aziende di consegna a domicilio in franchising sono tante ed offrono una vasta scelta di prodotti alimentari pronti per essere consumati comodamente a casa.

Per gli amanti degli animali, invece, è possibile aprire un negozio in franchising e vendere prodotti alimentari specializzati per gli animali. Il settore è molto redditizio, le attenzioni per gli amici a quattro zampe aumentano sempre di più nel corso degli anni e i consumatori cercano prodotti di qualità da offrire al proprio cane o gatto. Tra le attività più cercate dai consumatori e legate al mondo degli animali, troviamo: i negozi alimentari per animali, asili, ristori, servizi di toelettatura e lavaggio.

In forte crescita anche il settore noleggio auto: i franchising noleggio auto sono molto ricercati e permettono di offrire servizi diversificati adatti sia al privato che ad un’azienda. Grazie ai prezzi sempre più competitivi, il mercato del noleggio auto ha subito una forte crescita negli ultimi anni ed è accessibile ad un target più ampio.

Sono sempre di più i consumatori che scelgono di noleggiare un’auto per la vacanza o per le trasferte di lavoro. La variazione del target di riferimento ha comportato, per il settore, una diversificazione dei servizi volti ad accontentare tutti: per aprire un autonoleggio in franchising è necessario, ad oggi, offrire servizi noleggio a breve, medio e lungo termine, la possibilità di offrire il servizio conducente e un’ampia gamma di veicoli indicati per l’uso privato e per il commerciale.