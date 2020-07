Riqualificazione della Saronnese con nuova rotatoria, attenzione ai divieti

I lavori di realizzazione del nuovo supermercato Lidl sulla via Saronnese, proprio al confine con Castellanza, permetteranno la riqualificazione di un tratto di strada compreso tra le vie Allende e via Pergolesi.

Da lunedì 6 luglio i lavori di riqualificazione comporteranno modifiche alla circolazione stradale e alle possibilità di parcheggio. Dalle 9 alle 17 saranno istituiti il divieto di sosta sulla SS 527 Saronnese, nel tratto compreso tra via Pergolesi e via Allende, lungo entrambi i lati della carreggiata; il divieto di circolazione in via Allende, a eccezione dei veicoli in uso ai residenti che potranno accedere dalla via Boccherini. Si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione per la presenza del cantiere e per i probabili rallentamenti.

Nella seconda metà di luglio sono previsti i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria, durante i quali, sempre fra le 9 e le 17, vigerà il divieto di circolazione in via Battisti, tra SS 527 e via Monterosa (i veicoli provenienti da via Monterosa, giunti all’intersezione con via Battisti, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra).