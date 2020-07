Secondo open day virtuale della Fondazione ITS Incom

2° Virtual Open Day della Fondazione Its Incom. Un appuntamento on line, il 9 luglio dalle 14.30, per scoprire ogni dettaglio sulla preparazione della professione preferita .

Oltre alla presenza dei docenti e dello staff ci saranno tanti contributi video, testimonianze degli allievi ed uno spazio Q&A dedicato ad ogni tua domanda.

Partecipare è semplicissimo:

1. Vai a questa pagina

2. Registrati per ottenere il link di partecipazione

Ci si potrà eventualmente iscrivere anchealla successiva sessione di Selezione del 14 luglio. L’iscrizione non è vincolante per la partecipazione ai corsi, che potrai liberamente decidere di non formalizzare.

3. Sarà poi sufficiente collegarsi il giorno dell’evento seguendo le istruzioni che arriveranno con una successiva email

Con il 95% di inserimenti lavorativi a distanza di un anno dalla conclusione dei corsi, ITS Incom rappresenta la migliore alternativa ai percorsi universitari: una didattica innovativa con la quale potrai valorizzare il tuo talento e la tua passione per la comunicazione e l’informatica.