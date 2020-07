Torna in piazza il mercatino estivo della croce rossa italiana

Sabato 18 Luglio il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana tornerà in piazza per la prima volta dopo il periodo di blocco e chiusura dovute alla pandemia per Covid-19.

Decine di Volontari C.R.I. scenderanno in piazza in corso Matteotti a Varese durante tutto l’arco della giornata, per proporre alla cittadinanza diverse attività utili e formative, insieme a prodotti preparati con cura, per raccogliere fondi necessari a proseguire i servizi che svolgiamo quotidianamente e poterlo fare in piena sicurezza muniti degli adeguati presidi.

Corso Matteotti sarà animato dal Mercatino Estivo della C.R.I. Varese: dalle 10 alle 24 potrete sostenere le numerose attività del Comitato dando un contributo libero per i colorati sacchetti di riso cuciti dalle volontarie, per le piantine di begonie offerte da Agricola, oppure per i palloncini che allieteranno i più piccoli.

Alla mattina inoltre lo staff di Infermiere Volontarie si dedicherà alla misurazione della pressione e della glicemia.

Nel banchetto verranno fornite preziose indicazioni per la prevenzione delle malattie della pelle e saranno divulgate nozioni in materia di educazione sessuale e infezioni sessualmente trasmissibili.

Al mercatino, infine, sarà possibile prenotare un aperitivo, organizzato da Cri al Sacro Monte per sabato 25 Luglio: per info eventi@crivarese.it oppure 336 6454396.