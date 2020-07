Union Tre Valli, Vincenzo Niesi è il nuovo presidente

Novità per l’Union Tre Valli, la società sportiva che unisce Valmarchirolo, Valganna e Valcuvia.

Il nuovo presidente del sodalizio che ha nei centri di Cunardo, Cugliate Fabiasco e Marchirolo le sue tre anime è Vincenzo Niesi, 33 anni, sposato e padre di due figli, amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la Cumdi srl di Germignaga che in futuro avrà una nuova sede proprio a Cugliate.

«Subentrare ad un personaggio unico come Severino Martinelli è un compito arduo, che mi gratifica e mi stimola a fare del mio meglio per questa società – spiega Niesi -. Il ricordo di Martinelli vivrà per sempre, il Tre Valli andrà avanti nella sua memoria, ricordando sempre quanto ha fatto per questa società, per il suo impegno e i risultati raggiunti».

Presidente dell’Hellas Cunardo, squadra iscritta al Comitato provinciale del Csi Varese, per 5 anni, con due vittorie provinciali nella categoria Open e una con gli under 15 nel palmarés, ha le idee chiare su come fare il proprio lavoro: «Innanzitutto voglio valorizzare il settore giovanile, fare in modo che i giovani abbiano come obiettivo quello giocare nella squadra dei loro paesi – prosegue Niesi -. Mi piacerebbe far avvicinare anche le ragazze e le bambine al mondo del calcio, in un ambiente sano e positivo. Approfitto per augurare un grande in bocca al lupo a Laura Gianoncelli, giocatrice e nuovo presidente dell’Hellas Cunardo. Stiamo parlando col Comune di Cunardo per far ripartire il centro sportivo di via Rossini, tenuto fermo nell’ultimo anno durante il quale sono stati fatti lavori di manutenzione ed efficientamento: speriamo di poterlo riutilizzare. Ovviamente ci auguriamo di poter tornare a svolgere i tornei giovanili a Cugliate, che nel 2019 hanno vissuto la ventesima edizione e che erano uno dei fiori all’occhiello di Severino Martinelli. Rivedere tanti ragazzini e bambini giocare e sfidarsi sarebbe un bel segnale per tutti».

La Union Tre Valli nel 2019 ha toccato quota 180 tesserati tra scuola calcio, giovanili e prima squadra, che milita in Seconda Categoria: «Proprio l’allenatore della prima squadra Giuliano Vincenzi, che è anche il responsabile del settore giovanile, è una delle conferme più importanti. Col nuovo direttivo ci siamo dati nuovi ruoli e una nuova suddivisione dei compiti – conclude Niesi -. Una novità è il direttore sportivo di juniores e prima squadra, Gianfranco Berardi».