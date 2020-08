Al via questa settimana le asfaltature a Luino: ecco il programma previsto dal Comune, con le relative limitazioni viabilistiche (chiusure al traffico, divieti di sosta e sensi unici alterati).

VIA VERDI – nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Veneto e l’intersezione con Via Puccini – istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal 3 settembre al 8 settembre 2020 – escluso i giorni 5 e 6 settembre 2020;

VIA VERDI – nel tratto di strada compresa tra l’intersezione con Via Puccini e l’intersezione con Viale Dante – temporanea istituzione del DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori – dei residenti in loco e dei veicoli diretti presso l’Hotel Camin – dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal 3 settembre al 8 settembre 2020 – escluso i giorni 5 e 6 settembre 2020;

VIA VERDI – su tutta la via – temporanea istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal 3 settembre al 8 settembre 2020 per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori ed escluso i giorni 5 e 6 settembre 2020;

VIA LUGANO – nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Cervinia sino alla fine del centro abitato in direzione località Trebedora – temporanea istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO da impianto semaforico o movieri dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal 3 settembre al 4 settembre 2020.