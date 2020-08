Apre la nuova Lidl a Cassano Magnago

Apre la Lidl a Cassano Magnago, a un anno o poco più dall’avvio dell’operazione in Via De Gasperi angolo Via Dubini.

Il taglio del nastro del punto vendita Lidl di Cassano Magnago si è tenuto giovedì 27 agosto alla presenza del sindaco Nicola Poliseno.

“Il nuovo supermercato è frutto di un progetto di recupero e riqualificazione di un’area abbandonata, in linea con la politica aziendale volta a ridurre l’impatto ambientale grazie anche a un consumo di suolo pari a zero. La nuova struttura è stata realizzata con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica: l’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.300 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 50 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili”.

Una dozzina i neoassunti entrati in Lidl per assicurare l’apertura del nuovo punto vendita.