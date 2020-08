Auto esce di strada e “sale” sul guard rail

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina, giovedì 20 agosto, intorno alle 9.30. Un’auto con a bordo due giovani, una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 27, è uscita di strada mentre percorreva la provinciale che conduce da Angera ad Ispra: l’impatto con il guard rail è stato violentissimo ma per fortuna le due persone a bordo non hanno riportato ferite gravi. L’incidente è avvenuto a Quassa all’altezza dell’ex Condenser.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L’incidente ha provocato un rallentamento del traffico che si è regolarizzato nel corso della mattinata.