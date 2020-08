Autolinee Varesine: al via i voucher per gli abbonamenti non utilizzati

In seguito al decreto legge 34/2020 e alle successive disposizioni da parte di Regione Lombardia, è possibile procedere con le richieste per i rimborsi degli abbonamenti al trasporto pubblico locale non utilizzati durante il lockdown.

Sulla base delle indicazioni legislative, ecco la procedura predisposta da Autolinee Varesine:

L’utente deve compilare in ogni sua parte l’autocertificazione scaricabile da questo link “Rimborsi Covid” e inviarla, insieme alla foto fronte/retro dell’abbonamento e alla copia fronte/retro del documento di identità del dichiarante, all’indirizzo mail rimborsicovid@autolineevaresine.it

L’azienda ha 30 giorni di tempo per riconoscere il rimborso o motivarne il diniego. Nell’esame delle domande, verrà data assoluta priorità agli abbonamenti di tipo annuale, anche in virtù della ripresa di tutte le attività dopo il periodo estivo (in particolare la riapertura delle scuole).

L’eventuale rimborso viene riconosciuto tramite voucher (trasmesso in risposta alla mail) nominativo, non frazionabile, valido solo per l’acquisto di abbonamenti emessi dalla stessa azienda che aveva emesso l’abbonamento rimborsato (Autolinee Varesine o CTPI).

Le disposizioni regionali prevedono il rimborso degli abbonamenti mensili (urbani, extraurbani, integrati) con validità marzo 2020: prevedono inoltre il rimborso di due mensilità relative agli abbonamenti annuali (ordinari o studenti, sia urbani sia extraurbani) per i mesi di marzo/aprile 2020.

I voucher saranno poi spendibili, entro il 31 dicembre 2021, unicamente presso le sedi aziendali (Varese, Bardello, Ghirla e Luino) e non presso i rivenditori (bar, tabaccherie, edicole ecc…) abitualmente autorizzati ad erogare abbonamenti.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 ottobre 2020: richieste incomplete o mancanti della documentazione necessaria non potranno essere accettate.

Contestualmente, è già possibile acquistare/rinnovare gli abbonamenti extraurbani per il nuovo anno scolastico: per quelli urbani della città di Varese, c’è da attendere ancora qualche giorno.